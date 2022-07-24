Написать статью о котика для яндекс дзена

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  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок491 просмотр

1. В статье должно быть 2 фотографий, можно взять из интирнета только под фото нужно указать источник сайт, откуда взяты фотографий. 

2. Статья должна быть красива написано без воды, минимум 1300 символов без пробелов

3. Заголовок должен быть не кликбейт, нечего не должно быть написано запрещённого правилам яндекс дзен

4. Уникальность должна быть не ниже 90%

3 года назад
Pavelyoung4
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