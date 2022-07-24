Необходимо создать текст для раздела 'О нас' универсального интернет-магазина, который предлагает широкий ассортимент товаров, включая технику, рыбалку и детские игрушки. Описание должно быть привлекательным и информативным, подчеркивающим разнообразие и качество предлагаемых товаров.
Написать статью о котика для яндекс дзена
1. В статье должно быть 2 фотографий, можно взять из интирнета только под фото нужно указать источник сайт, откуда взяты фотографий.
2. Статья должна быть красива написано без воды, минимум 1300 символов без пробелов
3. Заголовок должен быть не кликбейт, нечего не должно быть написано запрещённого правилам яндекс дзен
4. Уникальность должна быть не ниже 90%
Заявки фрилансеров
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