Нужны 5 текстов для подкатегорий товара

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Закрыт31 заявка450 просмотров

Тексты нужно писать по шаблону, который я предоставлю. Объем до 2000 знаков без пробелов. Тематика - печи для казанов.

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3 года назад
tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Вікторія
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
27 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Наталія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
43 года
9 лет в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
24 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Алина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влада
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Юлія
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислава
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Игорь
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Куприенко
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксенія
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Інна
 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
221 отзыв(-1)
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Копирайтинг
Марина
 
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3 года в сервисе
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3 года назад
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