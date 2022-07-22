Требуется провести прозвон холодной базы из 136 контактов. Необходимо задать два вопроса: занимаются ли они спецтехникой и каков размер их автопарка. Доступ к IP-телефонии будет предоставлен для бесплатного совершения звонков.
Нужны 5 текстов для подкатегорий товара
Тексты нужно писать по шаблону, который я предоставлю. Объем до 2000 знаков без пробелов. Тематика - печи для казанов.
Оплата 60 руб/1000 знаков на ЮМани
30 гр/1000 на Приват
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать отзыв на авито с созданием внутренней переписки, имитирующей настоящую покупку. Оплата составляет 100 рублей за один отзыв. Идеально, если отзыв будет написан девушкой с аккаунтом, украшенным аксессуарами.Копирайтинг30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать два поста для Facebook о участках в центре Израиля, предназначенных для инвестиций. Каждый пост должен содержать от 800 до 1000 символов, отражая ключевые преимущества и возможности инвестирования в данный регион.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания текстов объявлений на OLX. Задача включает создание привлекательных и информативных описаний, которые помогут привлечь внимание покупателей. Опыт в написании рекламных текстов приветствуется.Копирайтинг70 заявокЗакрыт3 года назад