Требуется написать два поста для Facebook о участках в центре Израиля, предназначенных для инвестиций. Каждый пост должен содержать от 800 до 1000 символов, отражая ключевые преимущества и возможности инвестирования в данный регион.
Отзыв на авито
Нужно написать отзыв на авито, для этого должен быть там аккаунт, чтобы отзыв прошёл нужно создать внутреннюю переписку, в которой все будет как при настоящей покупке. Быстро, просто) плачу 100р/1 отзыв
Желательно ДЕВУШКА, аккаунт с украшениями)
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