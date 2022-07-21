Отзыв на авито

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Закрыт30 заявок533 просмотра

Нужно написать отзыв на авито, для этого должен быть там аккаунт, чтобы отзыв прошёл нужно создать внутреннюю переписку, в которой все будет как при настоящей покупке. Быстро, просто) плачу 100р/1 отзыв

Желательно ДЕВУШКА, аккаунт с украшениями)

3 года назад
guest_16583999419286
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