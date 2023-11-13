Нужно провести переписку по указанному объявлению Оставить в чате номер телефона(любой) через сутки оставить отзыв и прислать скрин https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/svetodiodnye_lampy_h4_3858395006?src=fs
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- $1Отзыв на АвитоНаполнение сайтов11 заявокОткрытмесяц назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Открыт10 дней назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершенмесяц назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Завершенмесяц назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Завершенмесяц назад
Опубликовать отзыв на яндекс картах 260Р Опубликовать отзыв на авито 300р Можно выполнить что то одно или сразу два Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 дней назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен2 месяца назад
- $4
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...Завершен2 месяца назад
- $1
Опубликовать отзыв на авито 120р Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт на авито старше 4х месяцев Выполнять нужно будет по инструкции, оплата после того как отзыв опубликуется ...Отзыв на АвитоНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Оставить отзыв на авитоОтзыв на АвитоЗакрыт2 месяца назад
Paзместить пoлoжительный oтзыв на aвитo. Hужно многo, рассмотрю каждую заявку.Отзыв на АвитоЗакрыт2 месяца назад
Нужно выбрать одно из объявлении профиля, лайкнуть, подписаться на него и написать отзыв. Желательно написать от 3х предложении, но простым языком (понравилось, впечатлило отношение, классные номера и тп). 150р за отзыв. https://www.avito.ru/user/1fa141a4cebddf41b0e91b0827e89586/profile/all/komnaty?sellerId=1fa141a4cebddf41b0e91b0827e89586Копирайтинг4 исполнителяЗакрыт3 месяца назад
- $1
написать позитивный отзыв на авито. текст дамОтзыв на АвитоЗакрыт2 месяца назад
Оставить положительный отзыв на Авито. Нужно много отзывов, поэтому рассмотрю все заявки от исполнителей.Отзыв на АвитоКопирайтинг4 заявкиЗакрытмесяц назад
Оставить положительный отзыв на Авито. Нужно много отзывов, поэтому рассмотрю все заявки от исполнителей.Отзыв на АвитоКопирайтинг103 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Написать отзыв на авито оплата 120р после того как отзыв опубликуется Для этого у вас должен быть аккаунт на авито. Пишите рассмотрим всехКопирайтинг25 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать отзыв на авито 120р оплата после того как опубликуется Пишите рассмотрим всехНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад