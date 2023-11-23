Оставить отзывы на авито

В топовое международное брачное агентство на постоянной основе требуются операторы чата (переводчики). Работа удалена. ??Требования: знание английского базовое; опытный пользователь ПК и Internet; грамотность, ответственность, коммуникабельность; усидчивость, нацеленность на результат. ??Опыт работы ...
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Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня
Или аккаунт авито старше 3х месяцев
Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.
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