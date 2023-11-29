Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р
Опубликовать отзыв на авито 120р
Можно выполнить что то одно или сразу два
Текст готовый выдаём
Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня
Или аккаунт авито старше 3х месяцев
Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.
Пишите, рассмотрим всех!
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