Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен9 заявок39 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
soo549631
Олег 
24 годаУкраина
месяц в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
$1
1 день
UAHUSDT
Все добре
Супер👍
  • Похожие заказы

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Нужен короткий текст отелю

    $30

    Мне необходимо чтобы вы написали обращение к отелю. Необходимо придумать весомый аргумент чтобы отель открыл наш вайл. ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПРИМЕР ТЕКСТА: Hi! 🌸 We recently stayed with you and unfortunately lost my ID card during my ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написание отзывов

    $4

    Вам потребуется написать 12 отзывов, по одному отзыву на сайте (Плачу за все сайты, а не за 1/3/6). Текст отзыва везде одинаковый.

    Копирайтинг140 заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад