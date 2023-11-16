Нужен короткий текст отелю

$30
КопирайтингЗакрыт31 заявка194 просмотра
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Мне необходимо чтобы вы написали обращение к отелю. Необходимо придумать весомый аргумент чтобы отель открыл наш вайл. ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПРИМЕР ТЕКСТА: Hi!  We recently stayed with you and unfortunately lost my ID card during my stay. We am very sorry for the inconvenience and I would be very grateful if you could check if you still have it. I will send you a document file with a scan of my ІD card to help you in your search. If you find my card or if you need more information, please let me know, I am willing to pay for the inconvenience. Thank you for your help and for the wonderful time spent with you! Best regards  ! 

Вам нужно придумать текст чтобы он был похож на этот, но абсолютно с другой темой, и другим предлогом, чтобы отель 100% захотел открыть этот файл.

месяц назад
glambik
16 летУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
_m_a_n_g_o_
20 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
5 дней назад
месяц назад
$30
1 день
UAH
Лучший копирайтер ноября
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