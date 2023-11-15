Приветствую,

Ищу носителя немецкого языка для наполнения сайта.

Тематика электровелосипеды.

Бюджет и сроки не обозначаю, так как не представляю сколько это может стоить, а временных рамок не ставлю.

Буду ориентироваться на тематические отзывы по теме моего проекта.