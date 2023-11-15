Ищу носителя немецкого языка для наполнения сайта.

КопирайтингЗакрыт7 заявок26 просмотров
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Приветствую,

Ищу носителя немецкого языка для наполнения сайта.

Тематика электровелосипеды.

Бюджет и сроки не обозначаю, так как не представляю сколько это может стоить, а временных рамок не ставлю.

Буду ориентироваться на тематические отзывы по теме моего проекта.

месяц назад
guest_1699013617283
Украина
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
slorman_
20 летУкраина
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
$40
10 дней
UAH