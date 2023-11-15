Написать позитивные отзывы

$6
КопирайтингЗавершен15 заявок58 просмотров
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Требуется написать на 12 сайтах по одному позитивному отзову касательно компании. Все остальное в лс

месяц назад
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
veronikamur
Ника 
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
месяц назад
$6
1 день
UAHUSDT
Быстро и качественно
Хороший заказчик, понятные ТЗ
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    месяц назад

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    9 дней назад

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    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
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    9 дней назад

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