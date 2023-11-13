Написать статью о пользе и говядины

Здравствуйте.

Необходимо написать статью о пользе и возможном вреде говядины.

Важный момент - не используем ИИ (проверяем и больше не сотрудничаем).

Информацию берем из англоязычных источников (список предоставлю), в статье проставляем ссылки на подтверждающие данные источники (пример оформления статьи во вложении).

Заинтересованным кандидатам расскажу всё подробно, возможно длительное сотрудничество, на первом этапе нужно будет 3 статьи, все по единой структуре.

Ориентировочный размер - 8-10 т.с.б.п.

Оплата - 50 грн за 1000 символов без пробелов, "Источники информации" не оплачиваются.

Оплата на Приват24, или Моно сразу после написания и проверки материала.

От вас жду уникальный и легко читаемый текст в Ворде, без грамматических ошибок.

Возможно взаимовыгодное сотрудничество с диетологом, нутрициологом, фитотерапевтом с мед. образованием для продвижения имени или бренда. Но подойдет и ответственный автор с опытом написания статей.

Спасибо.