Написать статью о пользе и говядины

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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Здравствуйте.
Необходимо написать статью о пользе и возможном вреде говядины.
Важный момент - не используем ИИ (проверяем и больше не сотрудничаем).
Информацию берем из англоязычных источников (список предоставлю), в статье проставляем ссылки на подтверждающие данные источники (пример оформления статьи во вложении).
Заинтересованным кандидатам расскажу всё подробно, возможно длительное сотрудничество, на первом этапе нужно будет 3 статьи, все по единой структуре.
Ориентировочный размер - 8-10 т.с.б.п.
Оплата - 50 грн за 1000 символов без пробелов, "Источники информации" не оплачиваются.
Оплата на Приват24, или Моно сразу после написания и проверки материала.
От вас жду уникальный и легко читаемый текст в Ворде, без грамматических ошибок.
Возможно взаимовыгодное сотрудничество с диетологом, нутрициологом, фитотерапевтом с мед. образованием для продвижения имени или бренда. Но подойдет и ответственный автор с опытом написания статей.
Спасибо.
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