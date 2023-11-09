Требуется написать отзыв про приложение!

$1
КопирайтингЗакрыт46 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения задания нужно иметь телефон андроид. Необходимо написать отзыв о приложении. Все детали предоставлю в личные сообщения.

Только Россия

месяц назад
lakteer
Виктор 
22 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
  • Похожие заказы

  • Консультація копіратера

    $50

    Ведемо свій власний блог на досить специфічку тему імміграції. Потрібен спеціаліст з рейтингом для платної консультації. Щоб міг проаналізувати вже готові статті і також дати настанови та рекомендації для подальших статей.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Нужен автор

    $100

    Всем привет! Нужны автор для написания статей, около 10 штук. Требования стандартные: Уникальность 100%+ по text.ru и content-watch.ru Главред - не менее 8 Заспам - до 45%, вода - до 30% по text.ru ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Создать программу адаптации и обучения для нового менеджера по продажа

    Основная цель - обеспечить эффективную адаптацию и обучение нового сотрудника. Для достижения этой цели необходимо ознакомиться с материалами по адаптации менеджеров по продажам, учитывая специфику нашей отрасли - напольных покрытий. Нужно ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • 5 сайтов - 40-50 статей

    $25

    Задача: 500 символов уникального текста в начале статьи + 1500 символов GPT текста. GPT тексту необходимо задать промт. К примеру - пиши как кинокритик, чтобы избежать AI детектора от поисковой системы. Оплата: ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Необходимо оставить положительный отзыв на сайтах irecommend/отзовик

    Написать отзыв на бренд женской одежды (покупка лонгслива) на сайтах irecommend и отзовик (на аккаунте уже должны быть несколько отзывов). Текст отзыва согласовывается. Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ваш ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 дней назад