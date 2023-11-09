Требуется написать отзыв про приложение!

Написать отзыв на бренд женской одежды (покупка лонгслива) на сайтах irecommend и отзовик (на аккаунте уже должны быть несколько отзывов). Текст отзыва согласовывается. Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ваш ...