Написать отзыв в группе

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок147 просмотров

Привет!

Нужно оценить проект реально. Зайти, посмотреть темы, оставить отзыв в соответствующем разделе.

Написание отзывов
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yuliya2809
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Денис
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Марічка
 
36 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Надія
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Валентина
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ірина
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Евгений
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
45 лет
9 месяцев в сервисе
Была
4 дня назад
5 месяцев назад
Юрій
 
61 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Елена
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Алексей
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ольга
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Александр
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Yuliya2809
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад