Потрібно по ТЗ написати текст на головну

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок146 просмотров

Вітаю фахівці,

Перед тим, як подавати заявку, прочитайте умови!

Нам потрібен якісний текст англійською на головну сторінку мережі вет клінік.

Ніякі ШІ та перекладачі не приймаються, перевіряється.

Якщо у вас гарний англійський та ви вмієте класно висловлювати думки, це для вас!

Английский языкНаписание текстов
5 месяцев назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад

Заявки фрилансеров

Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Таня
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Виктор
 
56 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 дней назад
5 месяцев назад
Анна
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владимир
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Маряна
 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Статья для сеопродвижения.

    Требуется создать статью для SEO-продвижения с использованием нейросети. Проект ориентирован на начинающих копирайтеров. Наличие опыта не является обязательным, предоставляется обучение и поддержка в процессе работы.

    Оптимизация контентаНейросети
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для написания питча

    Требуется копирайтер для создания эффективного питча. Предоставляется пример для ориентировки. Укажите стоимость услуги при отклике. Ожидается креативный и привлекательный текст, который будет заинтересовывать аудиторию.

    Написание текстов
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн тематических мемов

    Ищется дизайнер для разового заказа на создание тематических мемов. Обязателен опыт в создании мемов, соблюдение дедлайнов и пунктуальность. Условия оплаты будут обсуждены на собеседовании.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сценарист-Копирайтер для Оптовых Поставок Одежды

    Ищется сценарист-копирайтер для долгосрочного сотрудничества в нише оптовых поставок одежды из Турции. Задачи включают написание ежемесячного контент-плана, сценариев для Instagram рилсов и Telegram постов. Необходим опыт, портфолио и умение создавать цепляющие тексты. Готовность выполнить тестовое задание является обязательным требованием.

    Написание постовНаписание сценариевInstagramTelegram
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Crypto Features Writer

    $2000

    Ищется опытный Crypto Features Writer на фулл-тайм для написания минимум 5 статей в неделю. Необходим опыт в криптовалютах, знание web3 и работа с редактором. Обязанности: взаимодействие с экспертами, оригинальные комментарии в статьях. Удаленная работа, зарплата 1500-2000 USDT, гибкий график. Требуется владение русским и английским языками, наличие портфолио.

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Придумать вопросы по следующим аниме:

    $5

    Необходимо придумать по пять вопросов возрастающей сложности (10, 20, 30, 40 и 50 баллов) по восьми аниме: Клинок рассекающий демонов, Звёздное дитя, Хантер Х Хантер, Токийские мстители, Моя геройская академия, Человек-бензопила, Семья шпиона и Тетрадь смерти. Вопросы должны быть креативными, с одним ответом, без философских тем и без использования нейросетей.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Копирайтер для написания маркетинговых кейсов

    Ищем копирайтера для написания маркетинговых кейсов на сайт и в соцсети. Необходим опыт в маркетинге и примеры ранее выполненных работ. Оплата за кейс оговаривается. Заявки без примеров и прайса не рассматриваются.

    Контекстная рекламаНаписание постовЯндекс Директ
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Ищу талантливого автора

    Ищется автор для написания доклада объемом 10-15к символов на тему: 'Как работа над созданием лекарства от старения касается каждого из нас?'. Важные аспекты: ключевые фигуры, обзор направлений и влияние на обычных людей. Желаемый стиль – легкий и дружелюбный, с минимальным использованием нейросетей.

    Написание статей
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Продающие лэндинги

    Требуется копирайтер для создания контента для лэндингов и минисайтов. Основные тематики: медицина, недвижимость, ремонтные сервисы. Необходим текст на английском, русском и украинском языках. Важно обеспечить качественное и продающее описание для каждой из тем.

    Оптимизация контентаАнглийский языкУкраинский язык
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад