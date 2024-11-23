Требуется создать статью для SEO-продвижения с использованием нейросети. Проект ориентирован на начинающих копирайтеров. Наличие опыта не является обязательным, предоставляется обучение и поддержка в процессе работы.
Потрібно по ТЗ написати текст на головну
Вітаю фахівці,
Перед тим, як подавати заявку, прочитайте умови!
Нам потрібен якісний текст англійською на головну сторінку мережі вет клінік.
Ніякі ШІ та перекладачі не приймаються, перевіряється.
Якщо у вас гарний англійський та ви вмієте класно висловлювати думки, це для вас!
Заявки фрилансеров
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