Предлагаем работу операторов чата с доходом от 700 до 1500 долларов. Обучение для новичков и поддержка 24/7. Работа из любой точки мира, фиксированный доход 40% от анкеты и бонусы. Идеально для коммуникабельных людей, готовых развиваться и зарабатывать.