📌 Привет! Мы ищем операторов чата с опытом и без 📌работа онлайн без вложений

Если ты любишь конвертировать общение в деньги, это точно для тебя 🌟

Поэтому мы предлагаем:

Работу из любой точки мира 🌍 работаем со всеми странами, что не маловажно ☝️

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Быстрое обучение для новичков с поддержкой 24\7

Средняя зарплата 700-1500 долларов, но сколько заработаешь – зависит только от

выплаты новичкам еженедельно на карту либо USDT $ 💸🤝🏻

Обязанности в работе:

работа в текстовом общении , на сайтах с высокой посещаемостью

Пишите по любым вопросам в телеграм

Мы готовы принять тебя в команду, если:

https://t.me/svettlannaa2

Есть ПК или ноутбук с виндовс 10 или хороший макбук 💻

Ты коммуникабельный и знаешь как вести диалог с фанами

Не ждешь быстрых результатов, а создаешь их 🦁

Готов развиваться и зарабатывать большие суммы 🚀💵

Как присоединиться?

Пишите по любым вопросам в телеграм

https://t.me/svettlannaa2