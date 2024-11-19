Написати рекомендацію для студії манікюру

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Доброго дня
потрібно написати рекомендацію для студії манікюру та педикюру

Студія Шако <--- посилання

кількість речень мінімум 7.

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