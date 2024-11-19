Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство. Работа заключается в ведении переписки с клиентами сайта на английском языке с возможностью использования переводчика. График работы на выбор, оплата до 2000$. Требуется наличие ПК и хороший интернет. Подходит для кандидатов без опыта.