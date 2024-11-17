Нужен мощный копирайтер

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Закрыт17 заявок141 просмотр

Для канала написать тексты в теме (трукрайм, психология, астрология, нумерология)

Стали обсудим с исполнителем.

Оплата за страницу А4 без учета знаков (считать некому), поэтому указывайте стоимость за А4 шрифт Times New Roman 12, межстрочный 1.0

Написание текстов
6 месяцев назад
znayka19
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