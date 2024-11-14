Меня зовут Вкитория, я Телеграм-маркетролог. Я запускаю курс в сфере Телеграм-маркетинга, и мне нужен копирайтер, способный делать тексты живыми и запоминающимися. Я пишу сама, но мне нужен человек, который сможет 'выжать воду', добавить тексту структуры и цепкости, а также сможет воздействовать на боли аудитории, оставляя яркие впечатления.

Обязанности:

— Выполнять задачи по мере необходимости, связанные с текстами;

— Рерайт, сокращение и оживление единиц контента;

— Создавать авторские тексты, которые легко 'залезут' в голову читателю и ??удержат его внимание;

— Понимать продукт и ЦА, чтобы писать на их языке.

Требования:

— Остроумие и живой стиль;

— Умение четко и структурировано сокращать тексты, делая их яркими;

— Знание основ редактуры и умение применять принципы из 'Пиши сокращай';

— Ответственное отношение к срокам и задачам.

Условия:

— Сдельная оплата, согласовываемая в зависимости от опыта и навыков;

— Удаленная работа (проектная работа).

Перспективного копирайтера приму в команду на постоянную работу с окладом и премией.

Перед собеседованием обязательно выполнение БЕСПЛАТНОГО тестового задания.

Жду тех, кто понимает, как зацепить читателя и умеет говорить на его языке. Если вы готовы делать тексты, которые продают, — пишите!