Необхідно створити інформативні та легкі для сприйняття статті для блогу обсягом 2500-5000 символів. Тексти мають містити підзаголовки, списки, короткі абзаци та цитати за необхідності. Важливо дотримуватись SEO-оптимізації з використанням ключових слів. Унікальність тексту повинна бути не менше 80%.
Копирайтер/редактор для продажи инфокурса
Меня зовут Вкитория, я Телеграм-маркетролог. Я запускаю курс в сфере Телеграм-маркетинга, и мне нужен копирайтер, способный делать тексты живыми и запоминающимися. Я пишу сама, но мне нужен человек, который сможет 'выжать воду', добавить тексту структуры и цепкости, а также сможет воздействовать на боли аудитории, оставляя яркие впечатления.
Обязанности:
— Выполнять задачи по мере необходимости, связанные с текстами;
— Рерайт, сокращение и оживление единиц контента;
— Создавать авторские тексты, которые легко 'залезут' в голову читателю и ??удержат его внимание;
— Понимать продукт и ЦА, чтобы писать на их языке.
Требования:
— Остроумие и живой стиль;
— Умение четко и структурировано сокращать тексты, делая их яркими;
— Знание основ редактуры и умение применять принципы из 'Пиши сокращай';
— Ответственное отношение к срокам и задачам.
Условия:
— Сдельная оплата, согласовываемая в зависимости от опыта и навыков;
— Удаленная работа (проектная работа).
Перспективного копирайтера приму в команду на постоянную работу с окладом и премией.
Перед собеседованием обязательно выполнение БЕСПЛАТНОГО тестового задания.
Жду тех, кто понимает, как зацепить читателя и умеет говорить на его языке. Если вы готовы делать тексты, которые продают, — пишите!
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