Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство. Работа заключается в ведении переписки с клиентами сайта на английском языке с возможностью использования переводчика. График работы на выбор, оплата до 2000$. Требуется наличие ПК и хороший интернет. Подходит для кандидатов без опыта.
Написання текстів для блогу
Написання статей для блогу.
Створити тексти легкими для сприйняття, інформативними та відповідаючими на інтент користувачів.
Вимоги до тексту:
Об'єм: 2500 - 5000 символів;
Оформлення: Використання підзаголовків, списків, коротких абзаців (3-7 речень) цитат (якщо доречно);
Seo-оптимізація: Використання ключових слів - надається кількість але можливо використовувати як менше так і більшу кількість разів, головне щоб текст був цікавий та відповідав на інтент користувача;
Унікальність: від 80%;
Не використовувати ші.
Чек - залізна ...?
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