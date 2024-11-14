Написання текстів для блогу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки202 просмотра

Написання статей для блогу.

Створити тексти легкими для сприйняття, інформативними та відповідаючими на інтент користувачів.

Вимоги до тексту:

Об'єм: 2500 - 5000 символів;

Оформлення: Використання підзаголовків, списків, коротких абзаців (3-7 речень) цитат (якщо доречно);

Seo-оптимізація: Використання ключових слів - надається кількість але можливо використовувати як менше так і більшу кількість разів, головне щоб текст був цікавий та відповідав на інтент користувача;

Унікальність: від 80%;

Не використовувати ші.

Чек - залізна ...?

Написание статейОптимизация контента
6 месяцев назад
s_koltunov
Сергей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Назар
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Оксана
 
45 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Катя
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Виктория
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Марина
 
45 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Ірина
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Назар
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владимир
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
6 месяцев назад
Стас
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Татьяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 месяцев назад
Елена
 
61 год
6 месяцев в сервисе
Была
9 дней назад
6 месяцев назад
Марія
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
6 месяцев назад
Ольга
 
51 год
6 месяцев в сервисе
Была
2 дня назад
6 месяцев назад
Ірина
 
31 год
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Олена
 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
11 дней назад
6 месяцев назад
Валентина
 
61 год
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
6 месяцев назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
89 отзывов
6 месяцев назад
Наталія
 
49 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Оксана
 
41 год
6 месяцев в сервисе
Была
9 дней назад
6 месяцев назад
Олена
 
35 лет
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
6 месяцев назад
Наталья
 
50 лет
7 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Наталия
 
56 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
6 месяцев назад
Мария
 
59 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Діана
 
28 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
6 месяцев назад
Светлана
 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Віта
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
6 месяцев назад
Леся
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
6 месяцев назад
Ольга
 
39 лет
год в сервисе
Была
23 дня назад
6 месяцев назад
Іван
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад