Тел. +380673721117
Рада вітати вас на своєму акаунті!
Я тут тому, що люблю творчу роботу з текстами. Можу написати текст на любу обрану вами тему, або зробити рерайт любої статті з інтернету.
Досконало володію українською та російською мовами. Базові знанні польської,німецької та англійської.
Маю гарні навички роботи з соцмережами.
Портфолио
- Відчуйте себе на пінікунет просмотров
- Вікторина для підписників сайту1 просмотр
- Вижниця прекрасна завжди...нет просмотров
- Передноворічні пригоди адмінів сайту1 просмотр
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#426
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1117
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1296
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#2419
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#4352