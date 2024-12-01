Тел. +380673721117

Рада вітати вас на своєму акаунті!

Я тут тому, що люблю творчу роботу з текстами. Можу написати текст на любу обрану вами тему, або зробити рерайт любої статті з інтернету.

Досконало володію українською та російською мовами. Базові знанні польської,німецької та англійської.

Маю гарні навички роботи з соцмережами.