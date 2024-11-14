Требуется опытный копирайтер для написания SEO-текста на английском языке. Необходимы грамотность, структурированность и логичность в изложении. Убедитесь, что текст соответствует требованиям SEO и хорошо воспринимается читателями.
Чат менеджер
Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство.
Можно БЕЗопыта работы.
Отклик на вакансию только в телеграм @svettlannaa2
Основные обязанности: ведение переписки с клиентами сайта в онлайн режиме на английском языке (можно использовать переводчик).
График работы на выбор
6/1 недельный график, выходной в любой день недели.
Мы предлагаем:
40% от общего баланса для всех!
Работа без напарников/даблов!
Оплата возможна в криптовалюте!
ЗП до 2000$
От вас требуется:
Наличие ПК/ноутбук и хороший интернет для работы;
Грамотность и умение быстро печатать;
Без знание английского языка (можно пользоваться переводчиком)
За подробностями обращайтесь в телеграмм: https://t.me/svettlannaa2
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