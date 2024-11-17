Требуется копирайтер для завершения пособия по зелёной экономике. Необходимо дополнить около 50 страниц, из которых половина уже написана. Ожидаются примеры работ и указание стоимости. Идеальный кандидат имеет опыт в этой области.
Копирайтер для проекта в нише здоровья
Мне нужен копирайтер с опытом работы в сфере здоровья.
Темы для работы будут включать: заболевания ЖКТ, заболевания печени, заболевания почек, ковидная и постковидная история и др.
Недопустимо использование чата GPT для написания текстов, прошу не тратить ни время мне, ни себе.
Планируется тестовое задание для кандидатов.
Связаться можно через Telegram, только с опытом в нише здоровья.
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