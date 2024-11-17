Копирайтер для проекта в нише здоровья

Мне нужен копирайтер с опытом работы в сфере здоровья.

Темы для работы будут включать: заболевания ЖКТ, заболевания печени, заболевания почек, ковидная и постковидная история и др.

Недопустимо использование чата GPT для написания текстов, прошу не тратить ни время мне, ни себе.

Планируется тестовое задание для кандидатов.

Связаться можно через Telegram, только с опытом в нише здоровья.