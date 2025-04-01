Требуется опытный бекенд-разработчик для создания нестандартных решений. Используется Python, FastAPI или Django, PostgreSQL. Ожидается реализация RESTful API с поддержкой авторизации, масштабируемостью и четкой документацией. Проект начинается с понедельника. Укажите стоимость часа работы.
Телеграм бот
Потрібен простий телеграм бот для збирання інформації про користувачів онлайн магазину.
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