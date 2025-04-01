Телеграм бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок254 просмотра

Потрібен простий телеграм бот для збирання інформації про користувачів онлайн магазину.
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TelegramСбор данныхСоздание ботов
месяц назад
Sscorp
Леонід 
31 год
2 года в сервисе
Был
21 день назад

Выбранные исполнители

yvsazh
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
месяц назад
$25
3 дня
Робота виконана на найвищому рівні! Бот розроблений точно за ТЗ, працює без лагів, має зручний інтерфейс і потрібний функціонал. Окремо хочу подякувати за терпіння та готовність адаптуватися до всіх правок і нюансів. Видно, що фрілансер має великий досвід і знається на своїй справі. Обов’язково звертатимусь ще!
Дуже приємно було працювати! Швидка комунікація, детальне ТЗ та приємні чайові :)
Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
$15
1 день
Escrow
Замовляв у цього фрілансера телеграм-бота для автоматизації процесів, і результат перевершив мої очікування! Всі функції працюють ідеально, бот швидкий, зручний та інтуїтивно зрозумілий. Окремо хочу відзначити відповідальність і комунікабельність виконавця – завжди на зв’язку, вносив правки без жодних проблем. Рекомендую всім, хто шукає надійного спеціаліста!
Всп супер

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yvsazh
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35 минут назад
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Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
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Лучший веб-программист апреля