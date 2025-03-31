Несколько правок по коризене wordpress

$15
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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки40 просмотров

сайт на вордпресс элементор, нужно сделать несколько правок - убрать поля из карзины, переименовать поле http://joxi.ru/823kevNFDnREp2

ElementorWordPressДоработка сайтов
месяц назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
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Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Lipsasa
31 год
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12 часов назад
месяц назад
$15
1 день
Спасибо, все очень быстро и четко сделано
Понятное тз, приятно работать

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Женя
 
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Дмитрий
 
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месяц назад
Lipsasa
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год в сервисе
Был
12 часов назад
месяц назад