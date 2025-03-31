Создание чат-бота для автосалона с функционалом автоматического ответа на запросы в нерабочее время, отправкой информации о моделях авто, организацией тест-драйвов через Google Календарь и поздравлениями после покупки. Бот должен интегрироваться с CRM или Google Таблицами для работы с данными и напоминаниями о ТО и акциях.