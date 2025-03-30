Требуется помощь в разработке САМП КРМП проекта. Задачи: установить лаунчер с GitHub, интегрировать мод, изменить названия в игре и приложении, настроить хостинг с базой данных. В конце работы необходимо предоставить исходники лаунчера.
Чат бот для автосалона
Ответ на запрос в нерабочее время - чатбот должен предложить язык для общения (русский/казахский), узнать что интересует (модель авто, сервис)
Ответ на запрос по рекламе - отправляет информацию по авто (прайслист), приглашает на тестдрайв (выбирает свободное время из гугл календаря)
После покупки авто - на следующий день после покупки отправляет поздравление и просит оставить отзыв (можно попросить проставить баллы по разным критериям) информацию в идеале брать из CRM, если сложно, то можно тоже из гугл таблицы брать данные
Напоминание о ТО - Calltouch + WhatsApp, в идеале брать брать информацию из CRM и отправлять тем, которые должны приехать по срокам с момента последнего посещения
Уведомление о сервисе (акции, приглашение на мероприятия)
Напоминалка о приглашении на тест-драйв / визит в автосалон
Рассылка (клиенты которые ждали акцию)
Заявки фрилансеров
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