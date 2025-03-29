Две правки на лендинге с Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок305 просмотров

  1. Есть кнопка «Скачать прайс», по которой скачивается загруженный в админке файл с ценами: нужно сделать так, чтобы по клику на нее прайс скачивался не сразу, а открывалось попап-окно с заголовком "Скачать прайс", полем ввода номера телефона (с маской) и собственно кнопка "Скачать прайс", по которой он и скачивается, но только при условии ввода номера телефона, который отправляется на e-mail администратора (в заголовке письма должно быть указано что он с формы "Скачать прайс") и сохраняться в админке во Flamingo с пометкой или тегом что контакт именно с этой формы (плагин уже есть и работает)

  2. Есть калькулятор расчета стоимости доставки с картой Яндекса – отправная точка задана заранее и не меняется, в другом поле пользователь вводит свой город и получает простую схему расчета стоимости доставки с отображением маршрута на карте: нужно поменять отправную точку на этой самой карте

 

Обязательные требования к исполнителю:

- отличное знание WordPress;

- знание js, css и прочих необходимых инструментов "на ты";

- опыт работы с подобными правками;

- возможность быть на связи в рабочее или оговоренное время;

- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;

- внимание к мелочам и инициативность - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить".

Условия:

- без предоплат и авансов (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться и сделать "на лету";

- внося правки важно не сломать то, что есть.

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- оперативная обратная связь;

- возможность работать на постоянной основе.

 

Оплата ровно та, что указана в задаче.

CSSJavaScriptWordPressДоработка сайтов
месяц назад
dmy3
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