Есть кнопка «Скачать прайс», по которой скачивается загруженный в админке файл с ценами: нужно сделать так, чтобы по клику на нее прайс скачивался не сразу, а открывалось попап-окно с заголовком "Скачать прайс", полем ввода номера телефона (с маской) и собственно кнопка "Скачать прайс", по которой он и скачивается, но только при условии ввода номера телефона, который отправляется на e-mail администратора (в заголовке письма должно быть указано что он с формы "Скачать прайс") и сохраняться в админке во Flamingo с пометкой или тегом что контакт именно с этой формы (плагин уже есть и работает)

