Требуется разработка фронтенда для B2B онлайн-маркетплейса товаров народного потребления. Платформа должна поддерживать регистрацию пользователей, добавление товаров в корзину, оформление заказа, отзывы и чат с продавцом для покупателей, создание карточек товара и подтверждение заказов для продавцов, а также функции администрирования. Используйте Next.js или Nuxt.js, предоставляем макеты в Figma и документацию бэкенда в Swagger.
Две правки на лендинге с Wordpress
Есть кнопка «Скачать прайс», по которой скачивается загруженный в админке файл с ценами: нужно сделать так, чтобы по клику на нее прайс скачивался не сразу, а открывалось попап-окно с заголовком "Скачать прайс", полем ввода номера телефона (с маской) и собственно кнопка "Скачать прайс", по которой он и скачивается, но только при условии ввода номера телефона, который отправляется на e-mail администратора (в заголовке письма должно быть указано что он с формы "Скачать прайс") и сохраняться в админке во Flamingo с пометкой или тегом что контакт именно с этой формы (плагин уже есть и работает)
Есть калькулятор расчета стоимости доставки с картой Яндекса – отправная точка задана заранее и не меняется, в другом поле пользователь вводит свой город и получает простую схему расчета стоимости доставки с отображением маршрута на карте: нужно поменять отправную точку на этой самой карте
Обязательные требования к исполнителю:
- отличное знание WordPress;
- знание js, css и прочих необходимых инструментов "на ты";
- опыт работы с подобными правками;
- возможность быть на связи в рабочее или оговоренное время;
- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;
- внимание к мелочам и инициативность - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить".
Условия:
- без предоплат и авансов (возможна безопасная сделка);
- важна возможность оперативно включиться и сделать "на лету";
- внося правки важно не сломать то, что есть.
От меня:
- чёткая постановка задач;
- своевременная и беспроблемная оплата;
- оперативная обратная связь;
- возможность работать на постоянной основе.
Оплата ровно та, что указана в задаче.
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