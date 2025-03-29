Разработка фронтенда для B2B-маркетплейса

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки372 просмотра

Требуется разработка фронтенда для B2B онлайн-маркетплейса товаров народного потребления. Платформа должна поддерживать:
- регистрацию пользователей
- добавление товаров в корзину и оформление заказа, онлайн-оплата, отзыв на товар, возможность оформления возврата, чат с продавцом (для покупателя)
- создание карточки товара, подтверждение заказа, интеграция с почтой России для доставки (для продавца)
- установка % комиссии, бан пользователей, просмотр количества и суммы сделок (для админа).
Мобильная версия сайта маркетплейса - функции только для покупателей.
Подробное описание функций маркетплейса - в прикрепленном файле.

Технологический стек включает Next.js или Nuxt.js (на усмотрение разработчика) для фронтенда. Мы предоставляем макеты в Figma и документацию бэкенда в Swagger.

Next.jsNuxtReactРазработка фронтенда
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