Ищется специалист по Битрикс для анализа и устранения проблем с торможением фильтров на странице. Необходимо выяснить причину и оптимизировать работу фильтров для повышения производительности сайта.
Разработка фронтенда для B2B-маркетплейса
Требуется разработка фронтенда для B2B онлайн-маркетплейса товаров народного потребления. Платформа должна поддерживать:
- регистрацию пользователей
- добавление товаров в корзину и оформление заказа, онлайн-оплата, отзыв на товар, возможность оформления возврата, чат с продавцом (для покупателя)
- создание карточки товара, подтверждение заказа, интеграция с почтой России для доставки (для продавца)
- установка % комиссии, бан пользователей, просмотр количества и суммы сделок (для админа).
Мобильная версия сайта маркетплейса - функции только для покупателей.
Подробное описание функций маркетплейса - в прикрепленном файле.
Технологический стек включает Next.js или Nuxt.js (на усмотрение разработчика) для фронтенда. Мы предоставляем макеты в Figma и документацию бэкенда в Swagger.
Заявки фрилансеров
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