Необходимо реализовать мультизагрузку фотографий на сайт, аналогично существующему функционалу для видео. Используйте готовый шаблон для отображения фото и интегрируйте слайдер для вывода изображений. Также требуется создать отдельную страницу для вывода всех пользователей, используя уже имеющийся шаблон от видео.
Создать гулялку для Reddit
Добрый день уважаемые фрилансеры, требуется создать гулялку для реддит, которая будет серфить по сайту, переходить по темам. Детальное ТЗ в файле.
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