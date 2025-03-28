Создать гулялку для Reddit

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки331 просмотр

Добрый день уважаемые фрилансеры, требуется создать гулялку для реддит, которая будет серфить по сайту, переходить по темам. Детальное ТЗ в файле.

Автоматизация процессовНаписание скриптовСоздание ботов
месяц назад
Sergei_Bek
37 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Роман
 
34 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
10 отзывов(-3)
месяц назад
Олег
 
45 лет
месяц в сервисе
Был
день назад
месяц назад