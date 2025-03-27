1.нужно сделать место где человек может оплачивать вход в закрытый телеграмм канал (телеграмм бот либо черед гугл формы) после оплаты его должно перекидывать в закрытый канал. и после оплаты должно ему на почту приходить код у каждого покупателя свой.

2. нудно сделать интернет магазин, где будет реферальная программа и чтобы только те люди которые оплатили вход в закрытый телеграмм канал могли вписать код из почты, чтобы получить сваю реферальную ссылку. и чтобы после каждой покупки какого либо товара по его ссылке он получал по 1.000₽ с каждого товара

( ну и чтобы в дальнейшем можно было это переделать, сделалав возможность стать партнером платной/либо бесплатной)