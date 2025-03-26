Нужно создать в телеграмм mini app, бот и сайт.

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Закрыт21 заявка148 просмотров

Нужно создать в телеграмм mini app, бот и сайт.
Тематика : обмен валют.
Детали вышлю при обсуждение.

Создание ботовСоздание веб-приложенийСоздание сайтов
месяц назад
Andre33322
Андрей 
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