Требуется оптимизация сайта на WordPress с выполнением различных задач в области веб-программирования. Ожидаются предложения от специалистов, знакомых с платформой WP.
Нужно создать в телеграмм mini app, бот и сайт.
Нужно создать в телеграмм mini app, бот и сайт.
Тематика : обмен валют.
Детали вышлю при обсуждение.
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