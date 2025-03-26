Требуется внести правки в сайт, развернутый на базе PHP шаблона. Задача должна быть выполнена оперативно в течение 1-2 дней. Подробности указаны в ТЗ. Ожидаем предложений по стоимости и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для будущих задач.
Токен авторизации для сайта
Сделать USB токен для авторизации на сайте.
Токен должен выглядеть как любой тестер зарядки по USB.
Токен должен по COM порту передать данные авторизации на сайт.
Выводить на дисплей информацию переданную по COM порту.
Написать код, подобрать железо для токена, или использовать существующее на рынке.
Авторизация с сервером через COM-порт из браузера через Web Serial API.
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