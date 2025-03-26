Токен авторизации для сайта

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Закрыт5 заявок17 просмотров

Сделать USB токен для авторизации на сайте.

Токен должен выглядеть как любой тестер зарядки по USB.

Токен должен по COM порту передать данные авторизации на сайт.

Выводить на дисплей информацию переданную по COM порту.

Написать код, подобрать железо для токена, или использовать существующее на рынке.

Авторизация с сервером через COM-порт из браузера через Web Serial API.

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месяц назад
andrynolove
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