Требуется исправить и доработать готовый проект на PHP и MariaDB. Необходимы изменения в структуре БД для поддержки контента из различных RSS, реализация UI для ручного добавления ссылок, автоматизация загрузки контента с RSS, косметические правки на страницах, а также создание API для доступа к атрибутам в БД. Задание включает конкретные ссылки на RSS.