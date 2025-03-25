Сайт на хостинг Ukraine. Сайт потребляет более 100 процессорных минут в сутки и использует оперативную память более 1 Gb и создает проблемы в работе других сайтов ... Техподдержка хостинга ответила: У вас в ПУ есть графики, в том числе график количества запросов. Запросы по количеству не выросли так как выросла нагрузка. Думаю, что причина в отдельных тяжелых запросах(например, через админку сайта, в том числе и всевозможные импорты). Необходимо исправить проблему - количество процессоры минут в итоге не должно превышать 80 и оперативная память не должна превышать 600 Мб.