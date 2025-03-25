У меня есть задача, нужно изменить класс xlsxDataFormatter на OdsDataFormatter, до завтра вечера, бюджет 5к. Есть исходный код, который работает с библиотекой apache.poi и создает xlsx файл. Нужно просто заменить логику создания xlsx файла, на логику создания файла формата ods(можно использовать любую библиотеку для этого формата).