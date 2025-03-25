Java разработка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок206 просмотров

У меня есть задача, нужно изменить класс xlsxDataFormatter на OdsDataFormatter, до завтра вечера, бюджет 5к. Есть исходный код, который работает с библиотекой apache.poi и создает xlsx файл. Нужно просто заменить логику создания xlsx файла, на логику создания файла формата ods(можно использовать любую библиотеку для этого формата).

ApacheJava
месяц назад
guest_1742464035344
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
Степан
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
1 отзыв
месяц назад