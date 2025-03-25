Торговый робот на основе искусственного интеллекта на языке python.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок37 просмотров

Требуется разработка торгового робота на основе искусственного интеллекта. Нужно чтобы торговый робот обучался на исторических данных, исходя из заложенного алгоритма и далее принимал решение на основе полученных данных на истории.

Буду работать только со специалистами, у которых есть подтвержденные кейсы по разработке роботов на основе ИИ

PythonМашинное обучениеРазработка алгоритмовСоздание ботов
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