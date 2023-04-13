Заказать машинное обучение

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  • Создание топологии сети с внедрением ML(Machine learning)

    Нужно сделать топологию сети интернета вещей с внедрением машинного обучения для обнаружения DDoS атаки. Сделать топологию сети с IDS/IPS. Провести сравнение эффективности этих систем(ожидается что топология с машинным обучением будет более эффективна). Внести результаты в ...

    Машинное обучение
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Создание простой модели машинного обучения средствами MS Azure

    Требуется: датасет в формате .csv, готовый и рабочий эксперимент Azure ML, презентация с подробными скриншотами эксперимента и с описанием выполняемых действий, оформление не требуется. Данные на усмотрение исполнителя, важно пройти все шаги, указанные ниже. ...

    Машинное обучение
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка нейросети на Python для диссертации

    Дисциплина Машинное обучение (Machine Learning) Тема Fairness in Self-Supervised Learning of Visual Representations — Справедливость в самостоятельном обучении визуальным представлениям Необходимо разработать фреймворк, который вычисляет 3 типа показателей справедливости (расстояние демографического паритета, расстояние с ...

    PythonМашинное обучение
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Создание Чат бота в ТГ

    [b]Техническое задание или требование в подрядчику [/b] [b]Цели Проекта[/b] Проект реализуется с целью автоматизации обработки клиентских обращений и сокращения времени ожидания ответа клиентами в неавторизованной зоне. [b]Чат-бот [/b]— виртуальный ассистент для коммуникации с клиентами Заказчика, обученный ...

    Чат-ботМашинное обучение
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Python + Машинное обучение

    Нужен специалист с практическим опытом работы написания скриптов машинного обучения (нейросетей). Нужно модернизировать уже имеющийся код + дописать новое.

    PythonМашинное обучение
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Python + Машинное обучение

    Нужен специалист с практическим опытом работы написания скриптов машинного обучения (нейро-сетей). Нужно модернизировать уже наявный код + дописать новое.

    PythonМашинное обучение
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Подключить БД к моделям PyTorch / TF , DataBase,

    Здравствуйте. Надо подключить БД к моделям PyTorch / TF , DataBase, скорее всего, будет напрямую взаимодействовать с загрузчиками данных PyTorch для обучения, поэтому требуется очень быстрое чтение . Учесть что, RedisGraph DB будет обслуживать ...

    DockerМашинное обучение
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработать дизайн сайта компании

    Всех приветствую! Мы - B2B-компания, занимаемся консалтингом по машинному обучению, делаем продукты, основанные на анализе данных и ИИ. Требования в части дизайна выложили в ТЗ (структура сайта, кол-во страниц), на любые уточняющие вопросы ответим. Прошу присылать свои портфолио ...

    Дизайн сайтаМашинное обучение
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Машинное обучение

    $100

    Работа на тему "Применeниe машиннoгo oбyчeния для прoдвижения туристичeских yслyг" Объем не мнение 15 страниц; оригинальность не мнение 75-85% (проверка по платному антиплагиату) Дополнительная информация и критерии по написанию в файле Работу надо выполнить в jupiter notebook +пояснительная ...

    Машинное обучение
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Машинное обучение

    $100

    Работа на тему "Применeниe машиннoгo oбyчeния для прoдвижения туристичeских yслyг" Объем не мнение 15 страниц; оригинальность не мнение 75-85% (проверка по платному антиплагиату) Дополнительная информация и критерии по написанию в файле ...

    Машинное обучение
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Python + Машинное обучение

    Нужен специалист с практическим опытом работы написания скриптов машинного обучения (нейро-сетей). Нужно модернизировать уже наявный код + дописать новое.

    PythonМашинное обучение
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Создание торгового советника для Forex MT5 на основе машинного обучени

    Уважаемые специалисты в области машинного обучения и торговых систем!Я ищу квалифицированного разработчика для создания торгового советника для платформы MetaTrader 5 (MT5) для торговли на рынке Forex. Советник должен быть основан на принципах машинного обучения и ...

    Машинное обучение
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Машинное обучение, разработка алгоритма RS1

    Задача по машинному обучению. Необходимо разработать программу с интерфейсом, реализующую алгоритм RS1, который основан на теории приближенных множеств (Rough set theory). Сеты для работы нужно брать исключительно с репозитория UCI Machine Learning Repository. Что должна включать в себя ...

    Машинное обучение
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создать приложение c технологией компьютерного зрения

    Ищу опытного программиста, который сможет создать приложение c технологией компьютерного зрения( есть большой список аналогов, определяющих вид растения по фотографии) Работа с 1 видом растения - каннабис. Требования: [list][*]Опыт работы с компьютерным зрением и машинным обучением;[*]Знание ...

    PythonOpenCVМашинное обучение
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Мобильное приложение для службы поддержки

    Сделать мобильное приложение для службы технической поддержки университета, которое будет принимать заявки, обрабатывать, распределять с помощью машинного обучения между сотрудниками, небольшая статистика. Пример в фото, визуал сделать лучше чем в примере

    Машинное обучение
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Эссе 800 слов на тему применение Аналитики Данных в любой сфере

    Эссе о том, как аналитику данных можно применить к области или теме по вашему выбору. Это может быть любая сфера, такая как розничная торговля, транспорт, логистика, медицина или любая другая отрасль. Нужно определить, что организация ожидает ...

    Машинное обучение
    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Консультация по NLP (методы извлечения ключевых фраз из русскоязычных

    Нуждаюсь в помощи специалиста по машинному обучению. Онлайн-консультация на час времени. Пишу работу на тему извлечения ключевых слов и фраз из текстов. Вопросы будут по типу: Как находить прямые вхождения? n-грамы, где n = 2,3,4 Какие алгоритмы/методы могут помочь извлекать ...

    Машинное обучение
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Онлайн помощь на экзамене 01.02.23 (анализ данных, машинное обучение)

    В файле пример задания, общая структура заданий это работа с датасетами, очистка, вывод информации, графиков, обучение моделей вот лабы за семестр - https://koroteev.site/ml/

    Машинное обучение
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад