Необходимо разработать модель, которая сможет анализировать особенности и предсказывать, подвержен ли пациент риску развития рака .
Заказать машинное обучение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите машинное обучение на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- Машинное обучениеПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 дней назад
Нужно сделать топологию сети интернета вещей с внедрением машинного обучения для обнаружения DDoS атаки. Сделать топологию сети с IDS/IPS. Провести сравнение эффективности этих систем(ожидается что топология с машинным обучением будет более эффективна). Внести результаты в ...Машинное обучениеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется: датасет в формате .csv, готовый и рабочий эксперимент Azure ML, презентация с подробными скриншотами эксперимента и с описанием выполняемых действий, оформление не требуется. Данные на усмотрение исполнителя, важно пройти все шаги, указанные ниже. ...Машинное обучениеБазы данных1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Дисциплина Машинное обучение (Machine Learning) Тема Fairness in Self-Supervised Learning of Visual Representations — Справедливость в самостоятельном обучении визуальным представлениям Необходимо разработать фреймворк, который вычисляет 3 типа показателей справедливости (расстояние демографического паритета, расстояние с ...Закрытмесяц назад
[b]Техническое задание или требование в подрядчику [/b] [b]Цели Проекта[/b] Проект реализуется с целью автоматизации обработки клиентских обращений и сокращения времени ожидания ответа клиентами в неавторизованной зоне. [b]Чат-бот [/b]— виртуальный ассистент для коммуникации с клиентами Заказчика, обученный ...Чат-ботМашинное обучениеВеб-программирование11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужен специалист с практическим опытом работы написания скриптов машинного обучения (нейросетей). Нужно модернизировать уже имеющийся код + дописать новое.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужен специалист с практическим опытом работы написания скриптов машинного обучения (нейро-сетей). Нужно модернизировать уже наявный код + дописать новое.Закрыт6 месяцев назад
Здравствуйте. Надо подключить БД к моделям PyTorch / TF , DataBase, скорее всего, будет напрямую взаимодействовать с загрузчиками данных PyTorch для обучения, поэтому требуется очень быстрое чтение . Учесть что, RedisGraph DB будет обслуживать ...DockerМашинное обучениеВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Всех приветствую! Мы - B2B-компания, занимаемся консалтингом по машинному обучению, делаем продукты, основанные на анализе данных и ИИ. Требования в части дизайна выложили в ТЗ (структура сайта, кол-во страниц), на любые уточняющие вопросы ответим. Прошу присылать свои портфолио ...Дизайн сайтаМашинное обучениеДизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $100
Работа на тему "Применeниe машиннoгo oбyчeния для прoдвижения туристичeских yслyг" Объем не мнение 15 страниц; оригинальность не мнение 75-85% (проверка по платному антиплагиату) Дополнительная информация и критерии по написанию в файле Работу надо выполнить в jupiter notebook +пояснительная ...Машинное обучениеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $100
Работа на тему "Применeниe машиннoгo oбyчeния для прoдвижения туристичeских yслyг" Объем не мнение 15 страниц; оригинальность не мнение 75-85% (проверка по платному антиплагиату) Дополнительная информация и критерии по написанию в файле ...Машинное обучениеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужен специалист с практическим опытом работы написания скриптов машинного обучения (нейро-сетей). Нужно модернизировать уже наявный код + дописать новое.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Уважаемые специалисты в области машинного обучения и торговых систем!Я ищу квалифицированного разработчика для создания торгового советника для платформы MetaTrader 5 (MT5) для торговли на рынке Forex. Советник должен быть основан на принципах машинного обучения и ...Машинное обучениеПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Задача по машинному обучению. Необходимо разработать программу с интерфейсом, реализующую алгоритм RS1, который основан на теории приближенных множеств (Rough set theory). Сеты для работы нужно брать исключительно с репозитория UCI Machine Learning Repository. Что должна включать в себя ...Машинное обучениеЗакрыт8 месяцев назад
Ищу опытного программиста, который сможет создать приложение c технологией компьютерного зрения( есть большой список аналогов, определяющих вид растения по фотографии) Работа с 1 видом растения - каннабис. Требования: [list][*]Опыт работы с компьютерным зрением и машинным обучением;[*]Знание ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Сделать мобильное приложение для службы технической поддержки университета, которое будет принимать заявки, обрабатывать, распределять с помощью машинного обучения между сотрудниками, небольшая статистика. Пример в фото, визуал сделать лучше чем в примереМашинное обучениеМобильные приложения12 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Эссе о том, как аналитику данных можно применить к области или теме по вашему выбору. Это может быть любая сфера, такая как розничная торговля, транспорт, логистика, медицина или любая другая отрасль. Нужно определить, что организация ожидает ...Машинное обучениеРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нуждаюсь в помощи специалиста по машинному обучению. Онлайн-консультация на час времени. Пишу работу на тему извлечения ключевых слов и фраз из текстов. Вопросы будут по типу: Как находить прямые вхождения? n-грамы, где n = 2,3,4 Какие алгоритмы/методы могут помочь извлекать ...Машинное обучениеПрикладное ПОнет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется специалист с опытом deep/machine learning для переобучения скриптаМашинное обучениеСистемное программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
В файле пример задания, общая структура заданий это работа с датасетами, очистка, вывод информации, графиков, обучение моделей вот лабы за семестр - https://koroteev.site/ml/Машинное обучениеСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад