Разработать модель машинного обучения

Добрий день! Потрібно виконати діаграми в BPWin, на тему "Система підтримки прийняття рішень вибору книг" Ось що потрібно виконати: IDEF0, IDEF3, Декомпозицію, UML, DFD, Станів, Активностей, можливо ще потрібно буде деякі зробити ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать модель, которая сможет анализировать особенности и предсказывать, подвержен ли пациент риску развития рака .
- Похожие заказы
- $12Системное программирование1 заявкаЗакрыт15 часов назад
- $3
Є код по розпізнаванню жестів на відео, але виникає помикла(скріншот прикріпив). Потрібно вирішити і зробити завдання якщо щось було написано не так.Закрытмесяц назад
- $5
Тема: Аналіз часових рядів Економічний ріст країн Рекомандації чи датасети, які можна використати: Наприклад: The IMF World Economic Outlook DataСистемное программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $7
Тема: Аналіз часових рядів Економічний ріст країн Рекомандації чи датасети, які можна використати: Наприклад: The IMF World Economic Outlook Data Аналіз часових рядів: ...Системное программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по некоторым странам, используя ключевые слова. При обнаружении возможности купить товар, бот будет отправлять об этом уведомление. ...Закрытнет даты
Задача следующая: Необходимо взять одну или несколько из известных программ для мониторинга температур ПК и прописать так, чтобы она показывала высокую температуру, а потом низкую. Предлагайте ваши варианты, ТЗ не жёсткое главное достичь ...Системное программирование6 заявокЗакрыт7 дней назад
Основная задача программной оболочки - адаптивное использование заранее выбранных приложений/программ, повышение безопасности работы с ними и предотвращение случайных жестов пользователя, которые могут навредить корректной работе оборудования. Обязательные функциональные требования указаны в прикреплённом файле.Системное программирование1 заявкаЗакрыт13 дней назад
Привет! Ищем бэкэнд-разработчика на фриланс. Что нам нужно: сделать бэкэнд для вызова Midjourney по API Стоимость работы и срок выполнения: обсуждаемо.Системное программирование4 заявкиЗакрыт15 дней назад
Нужно отправлять данные на сервер в JSON Почему то приходит не валидный формат, нужно разобраться.Системное программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
1)В матрице А[m][n] найти строку с максимальной суммой элементов и строку с минимальной суммой элементов. Далее сформировать вектор В[2...M], у которого чередовались бы элементы из максимальной и минимальной строк матрицы. 2)Пользователь вводит ...Закрыт19 дней назад