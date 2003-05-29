Разработать модель машинного обучения

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Необходимо разработать модель, которая сможет анализировать особенности и предсказывать, подвержен ли пациент риску развития рака .

месяц назад
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