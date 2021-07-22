Необходимо разработать логотип для компании. Название "Indext Data Lab"

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки1910 просмотров
#1$50
#2$5
#3$5

Уважаемые коллеги,

Необходимо разработать логотип для компании.

Услуги: Data analysis, Data management, Machine learning, web scraping

Целевая аудитория (основные заказчики услуг): IT специалисты, маркетологи.

Размещая подобные заказы я стараюсь не вмешиваться в творческий процесс. Мне кажется, дизайнер лучше понимает, как сделать работу.

Победителя выберем голосованием внутри офиса. Остальным топовым небольшая

компенсация.

Машинное обучение
4 года назад
inoline
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2 года назад

Победители конкурса

technical_space
26 лет
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4 года назад
Хорошая работа, выбрали одним из победителей.
Хороший заказчик с прекрасно поставленной задачей.
St_ViT
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4 года назад
Отличная работа, рекомендую!
Спасибо!
Stepan55
Степан 
69 лет
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11 часов назад
4 года назад
Прекрасный логотип с полным пониманием бизнеса. Очень рекомендую.
Всё чётко, быстро, конкретно. Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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