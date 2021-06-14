Нарисовать этикетку с персонажем, круглую

- нужно нарисовать логотип и наклейку на банку с наживкой для рыбалки

- наклейка будет круглая, небольшая 4 или 5 сантиметров (если нужно больше - пишите)

на ней будет: Название, Логотип, Дата упаковки, Телефон, Сайт, Группа VK)

- Название: Бразильская Личинка

- сама личинка - которую надо будет стилизовать выглядит вот так https://pestnews.ru/wp-content/uploads/2020/10/korm-iz-nasekomyh.jpg

- Стиль думал подобный https://w7.pngwing.com/pngs/509/184/png-transparent-tequila-mexican-cuisine-mezcal-worm-tequila-comics-food-photography.png

Только без сомбреро

Жду ваших предложений по цене, стилистике, идеи