Разработка логотипа и фирменного стиля для бренда

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Закрыт156 заявок9871 просмотр

Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Появилась необходимость изменить айдентику бренда (лого, стиль, сайт и т.д.) У нас бренд женской спортивной одежды, нижнего белья, одежды для дома

Ранее самостоятельно сделали логотип и сайт в черно-белых тонах + пудровый местами, но сейчас это надоело хочется чего-то нового, есть определенное виденье.

Логотип по прежнему должен быть минималистичным (это может быть текст и какая-то геометрия и абстракция)

Не обязательно только надпись, возможно какая-то необычная комбинация букв.Можно использовать разные цвета.

В идеале хочется видеть два цвета + белый (два контрастных цвета, и белый) Например оранжевый, синий и белый шрифт (но за основу эти цвета не берем, это как пример) Либо фон один, а текст другого цвета.

Универсальность, молодежность, должен быть запоминающийся.

Важно чтобы он подходил как под нижнее белье, так и под спортивную одежду либо кэжуал.

Возможно совмещение какое-то букв, убрать часть букв и тд Поиграться с названием бренда.

Примеры логотипов которые мне нравятся скину отдельно.

Логотип будет использоваться в соц сетях, нашиваться на одежду и печататься на полиграфической продукции (коробки, пакеты). Для разных потребностей возможно разные варианты логотипа.

В общем из ТЗ это все что смог выдавить, так как хочу рассмотреть предложенные варианты. С удовольствием отвечу на ваши уточняющие вопросы.

Ниже прикрепляю как выглядит наш логотип сейчас.

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Roman_Levitskiy
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