Для компании по 3д принтерам нужно разработать логотип в виде названия "3DTrade". Слоган "больше чем хобии", но он не обязателен в логотипе. Привязка к направлению деятельности не обязательна, но желательна. Направление ...
Разработка логотипа и фирменного стиля для бренда
Здравствуйте, уважаемые исполнители.
Появилась необходимость изменить айдентику бренда (лого, стиль, сайт и т.д.) У нас бренд женской спортивной одежды, нижнего белья, одежды для дома
Ранее самостоятельно сделали логотип и сайт в черно-белых тонах + пудровый местами, но сейчас это надоело хочется чего-то нового, есть определенное виденье.
Логотип по прежнему должен быть минималистичным (это может быть текст и какая-то геометрия и абстракция)
Не обязательно только надпись, возможно какая-то необычная комбинация букв.Можно использовать разные цвета.
В идеале хочется видеть два цвета + белый (два контрастных цвета, и белый) Например оранжевый, синий и белый шрифт (но за основу эти цвета не берем, это как пример) Либо фон один, а текст другого цвета.
Универсальность, молодежность, должен быть запоминающийся.
Важно чтобы он подходил как под нижнее белье, так и под спортивную одежду либо кэжуал.
Возможно совмещение какое-то букв, убрать часть букв и тд Поиграться с названием бренда.
Примеры логотипов которые мне нравятся скину отдельно.
Логотип будет использоваться в соц сетях, нашиваться на одежду и печататься на полиграфической продукции (коробки, пакеты). Для разных потребностей возможно разные варианты логотипа.
В общем из ТЗ это все что смог выдавить, так как хочу рассмотреть предложенные варианты. С удовольствием отвечу на ваши уточняющие вопросы.
Ниже прикрепляю как выглядит наш логотип сейчас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать фирменный знак - неотьемлемая часть логотипа. Знак должен быть европейский, модный, стильный. Тематка - инжиниринг профильных систем из пвх и алюминия сайт - в личку Основной логотип - ...Завершен4 года назад
- $100
Необходимо сделать логотип коллегии адвокатов, наименование коллегии в приложении. Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт4 года назад
- $25
Бренд: Сам себе Сыр Род деятельности: Наборы, комплектующие, ферменты и пр. для производства сыра Портрет целевой аудитории: физические лица, фермеры Существующее или предполагаемое позиционирование: упаковки, товары Из каких элементов должен состоять ...Завершен4 года назад
Необходимо сделать логотип для автосервиса Требования к логотипу: -должен хорошо ложиться в favicon -быть весьма простым и читаемым -основное его предназначение - использование на сайте и Instagram Предлагайте свою цену ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать логотип компанииЛоготипы и Знаки45 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Слоган: "Там, где заканчивается Бог, начинается нация." Для новичка этот проект такой же, как и русская национальная идея, которая имеет символ веры - крест, но настолько измененный под тяжбой времени, что не узнать в ...Завершен4 года назад
Дешевые строительные материалы логотип компанииЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт4 года назад