Разработка фирменного знака

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Завершен21 заявка539 просмотров

Необходимо разработать фирменный знак - неотьемлемая часть логотипа.

Знак должен быть европейский, модный, стильный.

Тематка - инжиниринг профильных систем из пвх и алюминия

сайт - в личку

Основной логотип - фраза - не меняем (шрифт, цвет...)

Цвет - в тон логотипа.

4 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
4 года назад
$14
12 дней
Алена большая молодец. Для нашего проекта предложила много вариантов решения. Продумала смысловую нагрузку каждого символа. Очень отзывчивая. Приятно работать.
Большое спасибо Екатерине за предоставленную работу. Со своей стороны могу рекомендовать Екатерину как очень ответственного, порядочного заказчика. Мои услуги всегда в вашем распоряжении. Всегда вам помогу, если понадобится. Обращайтесь!

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