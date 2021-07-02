Необходимо сделать логотип коллегии адвокатов, наименование коллегии в приложении. Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари. ...
Разработка фирменного знака
Необходимо разработать фирменный знак - неотьемлемая часть логотипа.
Знак должен быть европейский, модный, стильный.
Тематка - инжиниринг профильных систем из пвх и алюминия
сайт - в личку
Основной логотип - фраза - не меняем (шрифт, цвет...)
Цвет - в тон логотипа.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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