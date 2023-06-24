fox-agency

Требуется создать отчет в Looker Studio, отражающий данные по продажам из Bitrix24. Необходимо визуализировать информацию о менеджерах, оборотах, товарах, активных и проигранных сделках, а также сделках, которые долго стоят в одной стадии. Интеграция уже проведена, нужен только визуальный отчет.