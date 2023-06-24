fox-agency

Екатерина fox-agency

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Мы знаем, что вам нужно, чтобы быть лидером!
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$738
выплачено фрилансерам
52%
заказов с исполнителем
7
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pavelixbox
Павел 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
год назад
Отдалка работы сайта после переноса на новый хостинг и домен
WordPressУстранение ошибок
Вам спасибо!!
Спасибо
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
$240
10 баллов
год назад
Доработка парсера цен
Доработка сайтовПарсинг данных
Как всегда все хорошо!
Все как всегда прошло отлично, рекомендую
Ответный отзыв
thesirvlad
Владислав 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
2 года назад
Ворпресс - не открывает виджиты сайта, выдает ошибку
WordPressУстранение ошибок
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую Владислава, как профессионала своего дела. Оперативно выполнил задачу. Оперативна связь. Вежливое общение. Задача реализована точно с ТЗ. Сроки - 5 Коммуникация - 5 Качество - 5 Безусловно могу рекомендовать. Благодарю, Владислав, за работу.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
2 года назад
Перенос сайта на новый домен
WordPressНастройка доменов
Рекомендую! Сотрудничеством доволен!
Рекомендую Сергея, как профессионала своего дела. Оперативно выполнил задачу. Сроки - 5 Коммуникация - 5 Качество - 5 Безусловно могу рекомендовать. Благодарю за работу.
Ответный отзыв
kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Проверка, чистка и защита сайта от вирусов
WordPress
Хороший заказчик, работать понравилось, всем рекомендую!!!
Работаем не первый раз. Очень рекомендую. Ценю скорость и оперативность ответов.
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