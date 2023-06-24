fox-agency

Требуется перенести блок ламинации с сайта okna-continent.com.ua на другой сайт, включая адаптацию стилей и изменение шрифта под требования нового сайта. Необходимо выполнить перенос для русской и украинской версий. Доступ к админкам и хостингу имеется.
- $5Веб-программирование1 исполнительЗакрытгод назад
- $5
Необходимо исправить ошибки, возникшие после переноса сайта на новый хостинг и домен. Основные проблемы: фатальная ошибка на главной странице и проблемы с доступом в админку. Требуется анализ и корректировка кода для восстановления функциональности сайта.Системное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется внести изменения на сайте на платформе Овпенкард. Необходимо исправить фильтр, улучшить работу выбора параметров, обновить отображение формы отзывов и часть с заказами. Подробные технические задания предоставлены в документе.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрытгод назад
- $237
Необходимо внести правки в парсер цен, чтобы он соответствовал новым алгоритмам и форме карточек товаров на маркетплейсе. Исправление ошибок и обновление функционала для обеспечения корректной работы инструмента.Веб-программированиенет заявокЗавершен2 года назад
- $5
Требуется устранить ошибку, из-за которой виджеты WordPress не открываются, выдавая fatal error: Call to a member function reset_structure() on null. Необходимо проанализировать стек вызовов и исправить проблему для восстановления функциональности виджетов сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Необходимо перенести интернет-магазин на новый домен и оставить только украинскую версию. Удалить все ненужные плагины и контент, обеспечив полную работоспособность сайта. Проверить наличие дублей в описаниях и исправить их. Важно, чтобы функционал (корзина, товары) остался в рабочем состоянии на украинском языке.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо осуществить перенос сайта с одного домена на новый в рамках одного хостинг аккаунта. Все предварительные настройки выполнены: хостинг настроен, доменное имя куплено, ДНС перенастроены, SSL сертификат подключен. Ожидается корректное выполнение переезда сайта на новый домен.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется помощь в устранении проблемы с входом в админку сайта на WordPress. При попытке входа происходит перезагрузка страницы. Необходимо провести диагностику и восстановить доступ к админке.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим аудит сайта на юзабилити с проверкой на различных устройствах и браузерах. Задача включает поиск ошибок в тексте, кривую верстку, визуальные несоответствия, кроссбраузерность и работу элементов. Все найденные ошибки должны быть задокументированы с указанием ссылки на страницу, скриншота и краткого описания проблемы. Обязательная вставка скриншотов для каждой ошибки.Тестирование сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разместить 440 товаров с Эпицентра на сайте Розетка через XML файл. Имеется загрузочный эксель-файл и около 30 товаров уже размещены для примера. Работает магазин на платформе овпенкард.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Создание парсинга цен с 1-2 категорий товаров с маркетплейсов Розетка и Эпицентр. Данные должны оформляться в таблицу. Запуск парсинга - вручную по мере необходимости. Подробности и пример таблицы предоставлены в техническом задании.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется провести тестирование сайта на платформе WordPress для выявления вирусов. Необходимо предоставить отчет о найденных вредоносных файлах, очистить сайт, если вирусы обнаружены, и установить защитные меры для предотвращения дальнейших заражений.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется провести анализ и устранить причины медленной работы сайта на WordPress. В частности, необходимо оптимизировать нагрузку на процессор, которая сейчас составляет 100%. Ожидается, что после выполнения работы сайт и админка будут загружаться быстро.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо предложить и внедрить решение для фильтруемого вывода каталогов на странице. Установить и настроить плагин, обеспечив фильтрацию по системам, материалам, направлениям и типам полиграфии. Примеры реализации доступны для ознакомления.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется исправить отображение второстепенных страниц сайта на WordPress после смены домена. Главная страница работает корректно, однако есть проблемы с редиректами и отсылками на старый домен. Необходимо провести корректировку для обеспечения правильного отображения всех страниц.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется создать отчет в Looker Studio, отражающий данные по продажам из Bitrix24. Необходимо визуализировать информацию о менеджерах, оборотах, товарах, активных и проигранных сделках, а также сделках, которые долго стоят в одной стадии. Интеграция уже проведена, нужен только визуальный отчет.Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработка и интеграция модуля электронной коммерции на сайт Овпенкарда. Знание PHP и особенностей Овпенкард обязательно. Потребуется ручная корректировка из-за измененного шаблона сайта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо оптимизировать базу данных MySQL для сайта на WordPress. Задача включает уменьшение размера таблиц, которые занимают много места, и проверку установленных плагинов. Фрилансер должен предложить отключение или замену плагинов для улучшения загрузки сайта. Важно учитывать рекомендации хостинга.Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $250
Требуется внести корректировки в существующий парсер цен по предоставленному техническому заданию. Исполнитель получит ТЗ в личном сообщении для выполнения задачи.Системное программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо провести тестирование скорости загрузки сайта framex.com.ua на платформе WordPress. Задачи включают проверку текущей скорости, улучшение загрузки контента, устранение задержек при отображении видео и изображений, а также оптимизацию обращения к базе данных. Результаты должны быть зафиксированы и представлены заказчику.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад