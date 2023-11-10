Доработка парсера цен

$237
Веб-программированиеЗавершеннет заявок1 просмотр
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После смены алгоритма выдачи на Маркетплейсе и формы карточки товаров, предыдущая версия парсера не работает. Необходимо внести правки и сделать рабочий инструмент.

3 месяца назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
3 месяца назад
$240
5 дней
Все как всегда прошло отлично, рекомендую
Как всегда все хорошо!