Написать программу автозалива видео в тикток в несколько акаунтов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки61 просмотр
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Нужно написать программу или скрипт автозалива видео в тикток в несколько акаунтов сразу.

Наверное это должен быть какой то браузер или взять файрфокс портейбл и создать кучу профилей,

где в каждом будет указан прокси и вход в акаунт. Видео загружать в какую то папку откуда софт будет сам

брать рандомно и загружать в указанное или рандомное время.

3 месяца назад
guest_1694535829551
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад