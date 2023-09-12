Добрый вечер, нужно решить проблему что на скрине. Chromedriver версии 116 установил но все равно не запускает парсер
Написать программу автозалива видео в тикток в несколько акаунтов
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Нужно написать программу или скрипт автозалива видео в тикток в несколько акаунтов сразу.
Наверное это должен быть какой то браузер или взять файрфокс портейбл и создать кучу профилей,
где в каждом будет указан прокси и вход в акаунт. Видео загружать в какую то папку откуда софт будет сам
брать рандомно и загружать в указанное или рандомное время.
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