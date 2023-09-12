Написать программу автозалива видео в тикток в несколько акаунтов

Нужно написать программу или скрипт автозалива видео в тикток в несколько акаунтов сразу.

Наверное это должен быть какой то браузер или взять файрфокс портейбл и создать кучу профилей,

где в каждом будет указан прокси и вход в акаунт. Видео загружать в какую то папку откуда софт будет сам

брать рандомно и загружать в указанное или рандомное время.