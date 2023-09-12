Оживить фильтры и сортировки

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок37 просмотров
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Добрый день! Имеется сайт. https://ehub.inspire.kz/catalog/23323 код в шаблоне на голом php. Нужно оживить фильтры слева и сортировки + поиск.

Также нужно сделать вывод товаров по 20 штук с кнопкой загрузить еще.

Все должно работать быстро и без перезагрузки страницы. Таблицы подскажу.

Просьба указывать сумму и срок

3 месяца назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад