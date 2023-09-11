PDF генератор меню

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок69 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой генератор PDF на базе данных (JSON) для генерации меню ресторана.

  • Логотип сверху на первой странице

  • Динамические данные с позициями

    • Категория

    • Подкатегория

    • Позиция

      • Название

      • Описание

      • Цена

  • Футер на каждой странице - текст

Нужно решение которое можно быстро реализовать, используя библиотеку для генерации PDF, например:

Или другая популярная с которой знакомы.

Желателен опыт с подобными библиотеками.

3 месяца назад
ti_to
28 летПольша
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Гугл переводчик на сайте

    Перестал работать автопереводчик на сайте, а именно при загрузке страницы срабатывал код, который переводил контент сайта с русского на украинский язык. Некоторое время назад перестал работать. Подробности в личку.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Настроить выгрузку из Amocrm в Google Data Studio

    Нужно создать отчет из амо на двух страницах: - С возможностью видеть весь отдел и каждого отдельного менеджера - С возможностью видеть любой период (У нас 2 воронки, в одной необработанные лиды, в другой обработанные ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Необходима интеграция POSTER P с системой управления отелем, CLOCK pms

    Необходима интеграция с системой управления отелем, clock pms https://api-docs.clock-software.com/ https://dev.joinposter.com/en Также как как это уже сделано для BED24 т.е. из CLOCK нужно передавать данные гостей (имя и номер комнаты) - из ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Внести правки в логику работы скриптов

    1) При отправки формы с сайта на почту появляется всплывающее окно с текстом, что письмо успешно отправлено. Нужно, чтобы при появлении этого окна в url добавлялся # (domain.com/#success). Сейчас всплывающее окно вызывается через fancybox. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Техническое задание на разработку: Telegram бот для SMM

    $400

    Основные требования: Навигационные сообщения обновляются в рамках одного пункта меню. Вся навигация по выбранной опции (например, "Создать новый заказ") осуществляется в рамках одного сообщения. В каждом пункте меню присутствует опция возврата "назад". ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Підтримка вебсайту shopify

    Текущая тема магазина на платформе Shopify столкнулась с проблемами, которые мешают ее запуску. Главные вопросы касаются производительности, удобства использования редактора тем Shopify и интеграции определенных приложений. Производительность замедлена, особенно при загрузке домашней страницы, страницы продуктов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Чат

    $100

    Треба зробити плагін чату для вордпресс Плагін має встановлюватись та працювати як чат між юзерами вордпрессу Також має бути іконка з посиланням на сторінку чату і сповіщення про нові повідомлення

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад