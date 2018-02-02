ti_to

Владислав ti_to

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Web Developer. Разработка сайтов / веб-приложений

Профессиональная разработка сайтов / веб-приложений, консалтинг. 

Сайт - как средство для улучшения вашего бизнеса.

Моя цель - обоюдный выигрыш от проделанной работы.

Опыт в больших проектах и различных сферах - отели, пекарни, брендинг агентства, медицина.

Реализую вашу идею и помогу советом!

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Отзывы заказчиков

printer
Петров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Автоматическое изменение текста страницы checkout/success (oc 1.5.5.2)
Лучше чем ожидал, как всегда )
Приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
printer
Петров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Подтверждение тел. номера по смс на странице заказа - opencart 1.5.5.2
Opencart
Задача была выполнена лучше чем ожидалось! Проект оказался в разы сложнее, я мог сначала подумать. Функционал был значительно расширен, много времени ушло на тестирование и дошлифовку. Владислав сделал многое, на что я даже не мог рассчитывать т. к. не знал всех тонкостей и не разбирался в деталях. Цена возросла незначительно, всего лишь вдвойне, считаю вполне нормальной практикой. Я очень доволен!
Заказчик знает и понимает чего хочет, терпелив, ставит на качество и приятен в соотрудничестве!
Ответный отзыв
printer
Петров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Импорт (insert) xml данных в базу MySQL
MySQL
Все в рамках договоренностей.
Придерживаясь ТЗ. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв