Задача была выполнена лучше чем ожидалось! Проект оказался в разы сложнее, я мог сначала подумать. Функционал был значительно расширен, много времени ушло на тестирование и дошлифовку. Владислав сделал многое, на что я даже не мог рассчитывать т. к. не знал всех тонкостей и не разбирался в деталях. Цена возросла незначительно, всего лишь вдвойне, считаю вполне нормальной практикой. Я очень доволен!