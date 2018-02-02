Web Developer. Разработка сайтов / веб-приложений
Профессиональная разработка сайтов / веб-приложений, консалтинг.
Сайт - как средство для улучшения вашего бизнеса.
Моя цель - обоюдный выигрыш от проделанной работы.
Опыт в больших проектах и различных сферах - отели, пекарни, брендинг агентства, медицина.
Реализую вашу идею и помогу советом!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Лучше чем ожидал, как всегда )
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать
$45
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Задача была выполнена лучше чем ожидалось! Проект оказался в разы сложнее, я мог сначала подумать. Функционал был значительно расширен, много времени ушло на тестирование и дошлифовку. Владислав сделал многое, на что я даже не мог рассчитывать т. к. не знал всех тонкостей и не разбирался в деталях. Цена возросла незначительно, всего лишь вдвойне, считаю вполне нормальной практикой. Я очень доволен!
Ответный отзыв
Заказчик знает и понимает чего хочет, терпелив, ставит на качество и приятен в соотрудничестве!
$10
10 баллов
7 лет назад
MySQL
Все в рамках договоренностей.
Ответный отзыв
Придерживаясь ТЗ. Был рад сотрудничеству.