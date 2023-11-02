Дополнительное поле для способа заказа Woocommerce

Вітаю! Для сайту візитки мебельного магазину потрібні невеликі правки Прошу ознайомитися з ТЗ Тільки виконавцям з України.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта на WordPress на странице заказа нужно добавить поля (город, номер отделения) для двух разных способов доставки. Прикрепляю скриншот как должно быть.
Ссылка с примером кода для подобной реализации:
https://stackoverflow.com/questions/63191513/extra-carrier-field-for-shipping-methods-in-woocommerce-cart-and-checkout
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Обновить сайт до Drupal 10 Оптимизировать сайт для поисковиков Проверить уязвимостиЗакрыт20 дней назад
На сайте 1C-bitrix нужно добавить функционал для второго языка в интерфейсе. Сайт на шаблоне АспроЗакрыт21 день назад
ДБ таблицы: manufacturers products products description products images Все своим в одну таблицу: products ID, products name, products description (вместо id description вставляем название), products manufacturer ( ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $50
Сайт - портфолио художника. Задача: часть первая: создать 1 дополнительный раздел сайта наполнить все имеющиеся разделы сайта фотографиями, которые я пришлю к каждому фото добавить короткую подпись (формат работы+стоимость работы) ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт21 день назад
Добрый день. Есть тема купленная на themeforest. Надо переделать ее, добавить языки, информацию и картинки. Работа не сложная. Подобной работы достаточно много. Рассматриваем кандидата по соотношению цены и качества. Прикрепляйте примеры работ. И примерный бюджет. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт22 дня назад
- $50
добрый день. нужно сделать слайдер: (blogslider as a ahortcode) responsive Таски: 1. Slider for BLog or other CPT elements. -> Responisive -> Desktop view 3 or 4 elements -> ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Ищу специалиста в Drupal? Некоторые незначительные работы по сайтуСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт22 дня назад
Необходимо доработать сайт на WP согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/17sMAxgCe1fYWdydxy7AvvYwfMPV8o4rn3J8QwnJKitk/edit?usp=sharing Стоимость работ срокиСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт23 дня назад
- $60
Необходимо автоматизировать отправку новостей с Телеграм-каналов и RSS новостей на собственный WP сайт. Требования к решению задачи: 1. Использовать различные каналы Телеграм и RSS для автоматической отправки новостей на WP сайте. 2. ...Закрыт23 дня назад