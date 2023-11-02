Дополнительное поле для способа заказа Woocommerce

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта на WordPress на странице заказа нужно добавить поля (город, номер отделения) для двух разных способов доставки. Прикрепляю скриншот как должно быть.


Ссылка с примером кода для подобной реализации:

https://stackoverflow.com/questions/63191513/extra-carrier-field-for-shipping-methods-in-woocommerce-cart-and-checkout

WooCommerce
2 месяца назад
ti_to
28 летПольша
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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