Импорт Mysql - Excel с группировкой данных

ДБ таблицы:

manufacturers

products

products description

products images

Все своим в одну таблицу:

products ID, products name, products description (вместо id description вставляем название), products manufacturer ( вместо id manufacturer вставляем название), products images.

Пояснение по products images:

они в отдельной таблице, каждый в своей строке.

надо собрать так, что бы все имена картинок были в одной ячейке, каждая с новой строки.

Дополнительно к каждому имени картинки приклеиваем адрес сайта:

https://site.com/path/имя картинки.

Подробнее объясню при общении.