Импорт Mysql - Excel с группировкой данных

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки26 просмотров
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ДБ таблицы:

manufacturers

products

products description

products images

Все своим в одну таблицу:

products ID, products name, products description (вместо id description вставляем название), products manufacturer ( вместо id manufacturer вставляем название), products images.

Пояснение по products images:

они в отдельной таблице, каждый в своей строке.

надо собрать так, что бы все имена картинок были в одной ячейке, каждая с новой строки.

Дополнительно к каждому имени картинки приклеиваем адрес сайта:

https://site.com/path/имя картинки.

Подробнее объясню при общении.

MySQL
2 месяца назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
Выбранный исполнитель
coderinx
Ринат 
34 годаТурция
9 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
2 месяца назад
$20
1 день
RUBUSDT
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