Написать плагин под wordpress

Ищу опытного специалиста, который поможет мне решить задачу по ежесекундному парсингу новостей с последующим их опубликованием в моем канале. Требования к решению задачи: 1. Выбор источника новостей: Необходимо использовать несколько сайтов, ссылки на ...
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Необходимо автоматизировать отправку новостей с Телеграм-каналов и RSS новостей на собственный WP сайт.
Требования к решению задачи:
1. Использовать различные каналы Телеграм и RSS для автоматической отправки новостей на WP сайте.
2. Обеспечить эффективную передачу новостей через API Телеграм и API RSS.
3. При получении новости из выбранного канала или RSS-источника, новость должна быть добавлена на сайт.
4. В случае обновления существующей новости на канале или RSS, она должна быть обновлена на сайте.
Функции WP плагина.
• Добавить или удалить каналы Telegram и RSS.
• Возможность выбора ключевых слов, чтобы определить, если пост рекламный и не публиковать его.
• Публикация постов вместе с фото/видео
• Возможность выбрать, где именно на сайте будут публиковаться новости (стр.или область на странице? - выбирать галочкой
• Telegram: Возможность исключить публикацию ссылок из поста.
• Telegram: Возможность исключить публикацию тегов из поста
• Периодичность публикации постов на сайте. (Сразу или оставляем перерыв между ними)
Ожидаемый результат: Автоматическая отправка новостей с различных источников на WP сайт.
ъФункции плагина.
• Добавить или удалить каналы Telegram и RSS.
• Возможность выбора ключевых слов, чтобы определить, если пост рекламный и не публиковать его.
• Публикация постов вместе с фото/видео
• Возможность выбрать, где именно на сайте будут публиковаться новости (стр.или область на странице? - выбирать галочкой
• Telegram: Возможность исключить публикацию ссылок из поста.
• Telegram: Возможность исключить публикацию тегов из поста
• Периодичность публикации постов на сайте. (Сразу или оставляем перерыв между ними)
Если канал Телеграмм которого мы копируем сделал репост поста тогда мы внизу новости на сайте не указывается его как Источник новости а канал откуда он сделал репост.
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